İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

İstanbul'a eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Mersin'de 84 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de 84 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma, kaçak makaron taşıdığı belirlenen bir aracı durdurarak 84 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 84 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak ürün taşıdığı belirlenen otomobil Mezitli ilçesinde durduruldu.

Araçta 84 bin makaron ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
img

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
img

Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı
img

Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanıt bile vermeyecekler! TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçeye ret

Kendi bildiklerini okuyacaklar
Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı

Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar meslekten 3 yıl men edildi

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.