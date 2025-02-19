Mersin'de 84 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Mersin'de jandarma, kaçak makaron taşıdığı belirlenen bir aracı durdurarak 84 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Mersin'de 84 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak ürün taşıdığı belirlenen otomobil Mezitli ilçesinde durduruldu.
Araçta 84 bin makaron ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel