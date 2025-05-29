Mersin'de 812 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de 812 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Mersin'de bir depoda yapılan operasyonda 812 kilogram toz pregabalin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MERSİN'de bakın yapılan depoda 812 kilogram sentetik hap maddesi toz pregabalin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri tarafından, toz meyve suyu konsantresi üretim deposunda yüklü miktarda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki çalışma sonucu kimliği tespit edilen M.Ş., M.H. ve F.D. gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada, muhafaza edilmiş 35 paket halinde 812 kilo sentetik hap maddesi olan toz pregabalin bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.Ş. ve M.H., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, F.D. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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