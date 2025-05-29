Mersin'de 812 Kilogram Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi

Mersin'de 812 Kilogram Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi
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Mersin'de düzenlenen operasyonda 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince toz meyve suyu konsantresi üretim deposu olduğu değerlendirilen yere operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi.

Buradaki şüpheliler F.D., M.Ş. ve M.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. ve M.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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