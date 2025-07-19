Mersin'de 81 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de asayiş ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 kişiyi yakaladı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekiplerin 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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