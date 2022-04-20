MERSİN'DE 8 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN'de polis ekipleri yapılan kaçakçılık operasyonlarında, 8 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 milyon 464 bin adet gümrük kaçağı makaron, 52 bin 125 litre karışımlı akaryakıt ile gümrük kaçağı eşyalar yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı ürün ticareti yapan şüphelilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 1-16 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalar kapsamında, 52 bin 125 litre karışımlı akaryakıt, 8 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 milyon 464 bin adet gümrük kaçağı makaron, 11 gümrük kaçağı cep telefonu, 12 kilogram gümrük kaçağı çay, 10 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 10 gümrük kaçağı tır lastiği ile 20 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje tespit edilerek el konuldu. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel