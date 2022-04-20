8 adresten bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 8 adresten bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir ay içerisinde Mezitli ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda adreslerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, T.P'nin ayrı adreslerden 8 bisikleti çaldığını belirledi.

T.P, düzenlenen operasyonda Fatih Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, T.P'nin bir adresteki bisikleti çalması, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

AA / Güncel