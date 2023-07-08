Üye Girişi
Haberler
Mersin'de 7 Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de 7 Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 7 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren zanlının kimliğini tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 7 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz ve Toroslar'da "askıcılık" yöntemiyle 7 evden hırsızlık yapan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ziynet eşyası, para, cep telefonu ve bilgisayar çalınan evlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.D. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık yaptığı evlerin çevresinde yürümesi ve koşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Toroslar Akdeniz Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title