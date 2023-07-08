Mersin'de 7 Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 7 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren zanlının kimliğini tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.