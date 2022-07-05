MERSİN'DE 350 MİLYON TL DEĞERİNDE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MERSİN'DE 350 MİLYON TL DEĞERİNDE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MERSİN'de piyasaya sürülmeye hazır 350 milyon TL değerinde gümrük kaçağı gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de piyasaya sürülmeye hazır 350 milyon TL değerinde gümrük kaçağı gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, kentte Gübre Tanıma Sistemine (GTS) kayıtsız, DNA barkot ve bandrolsüz gümrük kaçağı gübrenin piyasaya sürülerek, haksız kazanç elde edileceğini tespit etti. Kapsamlı çalışmanın ardından gübrenin tutulduğu iş yerine baskın yapan ekipler, 1 şüpheliyi yakaladı. Depodaki aramada, piyasa değeri 350 milyon TL, 7 bin 501 kilo gübre tespit edilerek, el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title