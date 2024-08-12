Mersin'de 63 zanlı gözaltına alındı
Mersin'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, firari şüphelilere yönelik çalışma yaptı ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şu anda zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, firari şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.