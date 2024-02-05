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Mersin'de 61 Bin 700 Makaron Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'in Toroslar ve Gülnar ilçelerinde piyasaya kaçak makaron süreceği belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 61 bin 700 makaron ele geçirildi ve 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Mersin'de 61 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde piyasaya kaçak makaron süreceği belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada 61 bin 700 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Toroslar Mersin Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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