6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

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6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde 6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şevket Sümer Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde silah bulundurulduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ev ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle adrese operasyon düzenledi.

Adreste, çorapların içine gizlenmiş 6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ve 1077 fişek ele geçirildi.

Polis, zanlılar C.K, R.K. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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