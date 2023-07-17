Mersin'de 6 farklı adreste gerçekleştirilen bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Mersin'de Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen 6 farklı bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Mersin'de 6 farklı adreste gerçekleştirilen bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde son dönemde gerçekleştirilen bisiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Elde edilen bilgiler çerçevesinde gözaltına alınan M.H.N. adlı şüphelinin, bölgedeki 6 farlı bisiklet hırsızlığı olayının faili olduğu belirlendi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN