İş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

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İş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahte içki imalatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreste, 50 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

İş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi

İş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi

İş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi

İş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi

İş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi

İş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Serkan Avci - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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