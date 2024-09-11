Mersin'de 50 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Gözaltına Alındı

MERSİN'de denize açılmaya hazırlanan tekneye yapılan operasyonda, 50 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yaşa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Geniş çaplı yürütülen çalışma kapsamında, bir tekneye, deniz yolu ile yurt dışına geçiş yapılacağı sırada, Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda teknede 50 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör A.A. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 50 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Mersin İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.