MERSİN'DE 5 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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MERSİN'DE 5 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'DE 5 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde doldurulmuş 5 milyon makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde doldurulmuş 5 milyon makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine T.K. idaresindeki kamyonu durdurdu, yapılan aramada 1000 kutu içerisinde toplamda 5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. T.K. ile makaronların sahibi Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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