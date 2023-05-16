Mersin'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Mezitli ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Viranşehir Mahallesi'ndeki Yeşilkent Sitesi'nde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle binadaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.