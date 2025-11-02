Mersin'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı
Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel