Mersin'de 5 Bin Sahte Madeni Avro Ele Geçirildi
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 5 bin sahte madeni avro yakalandı, 5 zanlıdan biri tutuklandı.
Mersin'de 5 bin sahte madeni avronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan M.Ç, B.C, S.Ç, E.Ç. ve M.C.G'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel