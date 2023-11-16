Mersin'de 5 Bin 739 Sürücüye İdari Para Cezası Uygulandı

Mersin'de yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 5 bin 739 sürücüye toplam 6 milyon 801 bin 468 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 94 araç trafikten men edildi.

Mersin'de kural ihlali yaptığı belirlenen 5 bin 739 sürücüye toplam 6 milyon 801 bin 468 TL idari para cezası uygulanırken, 94 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde 14 bin 515 araç ve 2 bin 472 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde 827 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 683 sürücüye kask kullanmamaktan, bin 152 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 351 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 527 araca hatalı parktan, 203 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 88 sürücüye de alkollü araç kullanmak olmak üzere toplam 5 bin 739 sürücüye, 6 milyon 801 bin 468 TL idari para cezası uygulandı. 94 araç ise trafikten men edildi. - MERSİN