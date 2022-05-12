Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Haberler

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Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bazı şüphelilerin iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 435 kilogram nargile tütünü ile 12 bin 200 boş ve 4 bin 120 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 elektronik sigara kiti bulundu.

Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeler ile ilgili M.S.A. ve Y.A. hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Serkan Avci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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