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Mersin'de 43 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de 43 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Mersin'de durdurulan bir tırın dorsesinde 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu bulunurken, 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekiplerinin başarılı operasyonuyla uyuşturucu ticaretine darbe vuruldu.

Mersin'de bir tırın dorsesinde 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, takibe alınan bir tır Mersin Serbest Bölgesi Kavşağı'nda durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Tokyo"nun desteğiyle tırda yapılan aramalarda, dorsede zulalanmış 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Dron destekli operasyonda S.A. ve H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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