Mersin'de 43,8 kilo metamfetamin ele geçirildi Güncel Haberler MERSİN'de, narkotik polisince düzenlenen 2 operasyonda paketler halinde 43 kilo 884 gram metamfetamin ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. MERSİN'de, narkotik polisince düzenlenen 2 operasyonda paketler halinde 43 kilo 884 gram metamfetamin ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Serbest Bölge uygulama noktasında durdurulan TIR'ın şoförünün şüpheli ve tedirgin hareketlerde bulunması üzerine narkotik köpeği 'Brego' ile arama yapıldı. Aramada 12 paket halinde 8 kilo 164 gram metamfetamin ele geçirildi, M.Y. ise gözaltına alındı.Öte yandan polis ekiplerince Mezitli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Anka' ile yapılan aramada; bagajdaki 2 çanta içinde, 65 paket halinde 35 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi. M.Ç. ve Ö.S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Mersin Güncel Haberler

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