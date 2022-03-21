4 gündür haber alınamayan kadını arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kadın için arama çalışması sürdürülüyor.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce Batısandal Mahallesi'ndeki evinden çıkan 3 çocuk annesi Elif Ergün'den (32) bir daha haber alınamadı.

Ergün'ün evine dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katılımıyla mahalle ve çevresindeki alanlarda arama çalışmaları devam ediyor.

Köpeklerin ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı arama çalışmasında henüz Ergün'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Batısandal Mahallesi Muhtarı Sinan Ay, Ergün'ün daha öncede kaybolduğunu ancak bulunduğunu belirterek, "Her kaybolmasında evine yakın yerlerde buluyorduk ancak bu sefer sahanın dışına çıkmış olmalı ki bulamadık. aramalarımız aralıksız sürüyor." diye konuştu.