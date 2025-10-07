Mersin'de 4 El Yazması Kur'an-ı Kerim Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde evinde 4 el yazması Kur'an-ı Kerim bulunan bir kişi, eserleri satmak için müşteri ararken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bulunan eserler incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde evinde 4 el yazması Kur'an-ı Kerim bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, elindeki eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin ikametinde 4 el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu.
Eserler incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Zanlının İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel