Mersin'de 4 araç çarpıştı; 7 yaralı
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MERSİN'in Tarsus ilçesindeki kavşakta 4 aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Beydegirmeni Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. 2 minibüs, 1 tanker ve 1 kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel