Mersin'de 387 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de 387 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Mersin'de düzenlenen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin takibi sonucunda 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. tutuklandı.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan M.A. idaresindeki panelvan Mersin gişelerinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, TAG Otoyolu'nda takibe alınan aracın durdurularak arama yapılması polis kamerası ve dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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