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Mersin'de 37 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Antalya'da Yakalandı

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Mersin'de 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda başka bir firari hükümlü de yakalandı.

Mersin'de 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Antalya'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, hakkında 25 suçtan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari hükümlünün, Antalya'nın Manavgat ilçesinde olduğu tepsit edildi.

Ekiplerin adrese düzenlendikleri operasyonda yakalanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, Manavgat'taki operasyon kapsamında hakkında 4 davadan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka firari hükümlü de yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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