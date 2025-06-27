Mersin'de 332 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Mersin'de 332 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Mersin'de yapılan narkotik operasyonunda 332 bin 808 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı. Olay, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sırasında meydana geldi.

Mersin'de 332 bin 808 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda sentetik hap bulundurulduğu belirlenen kamyonet, ekiplerce dronla bir süre takibe alınıp durduruldu.

Araçtaki aramada, 332 bin 808 sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücü S.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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