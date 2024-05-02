Mersin'de 30 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yapılan operasyonda, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adreste 30 litre içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 30 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste 30 litre içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.