Mersin'de 3 Ton Sahte İçki Ele Geçirildi
Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 ton 140 litre sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 3 ton 140 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesindeki ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste 3 ton 140 litre sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.