Mersin'de 3 Milyon 542 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonlar, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince dün Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
