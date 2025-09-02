Mersin'de 3 Milyon 542 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonlar, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince dün Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirmişti.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel