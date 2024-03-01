Mersin'de 3 Kilo Esrar ve 1590 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 2 hassas terazi, 2 tabanca ve cep telefonu da bulundu.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, evinde 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Şüphelinin evinde 3 kilo 750 gram esrar, 1590 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 tabanca, cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.