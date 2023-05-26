Mersin'de 3. Çevre Yolu yenileme çalışmaları tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 3. Çevre Yolu yenileme ve düzenleme çalışmaları, 7. kanalize kavşağın tamamlanmasıyla sona erdi. Yapılan çalışmalarla karbon emisyonunda azalma, yakıt tasarrufu ve trafik akışında iyileşme sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 3. Çevre Yolu'nda yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları, 7. kanalize kavşağın tamamlanmasıyla sona erdi. 13. Cadde ile 34. Cadde kesişiminde yapımı süren 7. kanalize kavşak trafiğe açıldı. 3. Çevre Yolu'nda 6 bin 75 metre uzunluğunda planlanan çalışmalar kapsamında; 7 kanalize kavşak, yol ve kaldırım düzenleme, bisiklet ve yaya yolu yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 13. Cadde üzerinde yürüttüğü yenileme ve düzenleme çalışması, açılan 7. kanalize kavşakla tamamlandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından 6 bin 75 metre uzunluğunda planlanan yol yenileme çalışması tamamlanarak, tüm cadde konforlu ve standardı yüksek bir hale getirildi.

Çalışmalarla karbon emisyonunda günde 60 kilogram azalma, 1900 litre yakıt tasarrufu, zirve saatte bekleme süresinde yüzde 57, araç hızında ise yüzde 36'lık iyileşme sağlandı.

Toroslar İlçesi Akbelen Bulvarı ile Yenişehir ilçesi 34. Cadde arasında, 6 bin 75 metre uzunluğunda yol ve kavşak yenileme çalışmasını tamamladıklarını belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Ahmet Serkan Ataman, şu bilgileri verdi:

"3 şerit taşıt yolu, bir şerit bisiklet yolu ve engelsiz yaya yollarından oluşan projemizde, 7 adet de kanalize kavşak uygulaması yaptık. Türkiye'de ilk defa uygulanan kanalize kavşaklar sayesinde, trafik ışıklarındaki bekleme süremiz en aza inmiş oluyor. Ayrıca bu kanalize kavşak sisteminde; düz giden araçlar düz kulvarda, sağa dönenler sağ kulvarda, sola gidenler sol kulvarda ilerliyor. Bu kavşaklar sayesinde daha az karbon salınımı oluyor ve sürücülerimiz için zamandan kazanım sağlamış oluyoruz. Böylece de ulaşım süresini en aza indirmiş bulunuyoruz."