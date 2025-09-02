Mersin'de 3,5 Milyondan Fazla Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, dün Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
