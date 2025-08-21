Mersin'de 29 Yıl Cezası Olan Firari Hükümlü Kovalamaca ile Yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 29 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 29 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G.'nin, bir evde hırsızlık olayına karıştığını belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen firari hükümlünün yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ekiplerden kaçmaya çalışan hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.