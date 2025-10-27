Haberler

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliği

Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen '3. Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi' etkinliğine çeşitli kurumlar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte Türk bayrağı yenilendi ve dualar okundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "3. Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi" etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık himayesinde Softa Kalesi'nde yapılan etkinliğe, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, kalede dalgalandırılan Türk bayrağı yenilendi.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
