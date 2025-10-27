Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliği
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "3. Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi" etkinliği düzenlendi.
Kaymakamlık himayesinde Softa Kalesi'nde yapılan etkinliğe, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, kalede dalgalandırılan Türk bayrağı yenilendi.
Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte katılımcılara ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel