Mersin'de 280 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

MERSİN'de polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 280 bin sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve K.A. tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldığı bir kamyoneti uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 12 koli içerisinde 280 bin sentetik ecza ele geçirildi. Araçtaki H.K. ve K.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Haber-Kamera: MERSİN,