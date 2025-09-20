Mersin'de 276 Yeni Çöp Konteyneri Yerleştirilmeye Başlandı

Mersin'de Akdeniz Belediyesince alınan 276 yeni çöp konteyneri belirlenen noktalara yerleştirilmeye başlandı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediye ekipleri kent sakinlerine daha temiz, yaşanılır ve düzenli bir çevre sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kısa süre önce 250 yeni çöp konteynerini cadde ve sokaklara yerleştirdi.

Belediye tarafından ilçenin işlek noktalarına konulması amacıyla 276 yeni çöp konteyneri daha alındı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri gelen konteynerleri belirlenen noktalara yerleştirmeye başladı.

Öte yandan, merkez veya kırsal bölge fark etmeksizin ilçeye bağlı 65 mahallede ihtiyaç duyulan cadde, sokak, bulvar veya uygun yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi çalışması aralıksız sürüyor.