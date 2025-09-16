Haberler

Mersin'de 27 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı


Güncelleme:

Mersin'de hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S, çalıştığı tavuk çiftliğinde yakalanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahıs, çeşitli suçlardan dolayı ceza almıştı.

Mersin'de hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, çalıştığı tavuk çiftliğinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 27 yıl hapis cezası bulunan T.S'nin yakalanması için araştırmalarını sürdürdü.

Aralarında "hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "sahte kimlik kullanma"nın da olduğu 17 suçtan aranan hükümlünün, Tarsus ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalıştığı belirlendi.

İşletmeye düzenlenen operasyonda yakalanan T.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
