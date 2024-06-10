Mersin'de 27 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de bir depoda 27 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 5 Haziran'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespit edilen depoya düzenlenen operasyonda yakalanan S.Ö, C.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polisin, yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiası üzerine 5 Haziran'da depoya düzenlenen operasyonda seri numaraları kazınmış yabancı menşeli 27 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.