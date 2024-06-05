Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de bir depoda 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda yasa dışı silah ticareti yapıldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda seri numaraları kazınmış 26'sı yabancı menşeli 27 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler S.Ö, C.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.