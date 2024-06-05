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Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'de bir depoda yapılan operasyonda 27 ruhsatsız tabanca bulundu ve 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi.

Mersin'de bir depoda 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda yasa dışı silah ticareti yapıldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda seri numaraları kazınmış 26'sı yabancı menşeli 27 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler S.Ö, C.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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