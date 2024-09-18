Mersin'de 262 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde durdurulan TIR ve dorsesinde yapılan aramada 262 kilo metametafin maddesi bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında yurt dışından ülkeye giriş yapan TIR, Tarsus ilçesinde durduruldu. TIR'da ve dorsesinde arama yapan ekipler, gizlenmiş vaziyette 262 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.