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Mersin'de 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Mersin'de silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, Tarsus ilçesi ve Adana'da yaşayan 4 şüphelinin, Mersin'de silah satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi. Takibe alınan zanlılar, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu araçtaki aramalarda, 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Mersin'de 26 ruhsatsız tabanca ele geçirilen araçtaki 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ilçesi ve Adana'da yaşayan 4 şüphelinin, Mersin'de silah satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi.

Takibe alınan zanlılar, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçtaki aramalarda, 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Mersin Adana Güncel Haberler

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