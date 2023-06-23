Mersin'de 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, Tarsus ilçesi ve Adana'da yaşayan 4 şüphelinin, Mersin'de silah satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi. Takibe alınan zanlılar, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu araçtaki aramalarda, 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.