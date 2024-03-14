Mersin'de 26 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 organizatör tutuklandı.
Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalanmış, 3 organizatör tutuklanmıştır." denildi.