Mersin'de 24 Ton Polyester Kumaş Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, Mersin'de, 24 ton 400 kilogram polyester kumaş ele geçirildi. Bir firmanın kaçakçılık girişiminde bulunduğu tespit edildi ve kumaşlar detaylı incelemeye tabi tutuldu. El konulan kumaşların piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Mersin'de 24 ton 400 kilogram polyester kumaş ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, Mersin'de, 24 ton 400 kilogram polyester kumaş ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak çalışmalarında, bir firmanın kaçakçılık girişiminde bulunduğu tespit edildi. Mersin'de görevli ekipler, Genel Müdürlük'ten aldıkları bilgi üzerine, söz konusu firma tarafından Türkiye'ye getirilen kumaşları detaylı incelemeye tabi tuttu. Kumaşlardan alınan örneklerin incelenmesinde, gümrük idaresine beyan edilenden farklı türde olduğu belirlendi. Firmanın düşük vergi ödemek amacıyla kumaşları olduğundan daha farklı beyan ettiği anlaşıldı. Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda, toplam 24 ton 400 kilogram polyester kumaşa el koyuldu. Piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu anlaşılan bu kumaşların farklı beyan edilmesinden ötürü ortaya çıkacak 1 milyon 460 bin TL'lik kamu zararının da önüne geçildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.