Mersin'de 24 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu

Mersin'de polisin denetimlerinde çalıntı veya hacizli olduğu tespit edilen 24 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarının önlenebilmesi ve suça karışan kişilerin yakalanabilmesi amacıyla kent genelinde denetim yaptı.

Uygulamada, çalıntı veya hacizli olduğu tespit edilen 24 motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi, 123 motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.