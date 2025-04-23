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Mersin'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Mersin'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
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Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, valilik ve protokol eşliğinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programa katılanlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilere ödüller verdi.

MERSİN'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen programa Vali Atilla Toros'un yanı sıra Mersin milletvekilleri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, il protokol üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve bölge halkı katıldı. Programda Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Toros ve protokol üyeleri verdi. Şiirlerin okunduğu ve ilkokul öğrencilerinin atık malzemelerden yapılan kıyafetleri sergilediği programda, dans gösterileri yapıldı. Alanda bulunan halkı selamlayıp tüm çocukların bayramını da kutlayan Vali Toros, çocuklarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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