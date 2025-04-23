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Mersin'de 23 Nisan Coşkusu: Konser Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de 23 Nisan Coşkusu: Konser Etkinliği Düzenlendi
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Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konserde, Maarif Orkestrası ve Anne ve Çocuk Korosu marşlar ve sevilen şarkılar seslendirdi. Etkinliğe katılan çocuklar bayram coşkusunu yaşadı.

Mersin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ile Anne ve Çocuk Korosunca, marşlar ve sevilen şarkılardan oluşan repertuvar seslendirildi.

Şef Neslihan Dağabak yönetimindeki orkestraya, Anne ve Çocuk Korosu da ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Marşlara eşlik eden ve alkışlarla tempo tutan çocuklar bayram coşkusunu yaşarken, aileler de bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Etkinliğe, Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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