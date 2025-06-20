Mersin'de 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 3 Zanlı Tutuklandı
Mersin'de yapılan narkotik operasyonunda, minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Serbest Bölge Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu.
Minibüste arama yapan ekipler, yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirdi.
Ekipler, M.E, F.S, A.E. ve R.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E, F.S. ve A.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.Ç. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel