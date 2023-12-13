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Mersin'de 22 kilo 300 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı

13 Aralık 2023 09:09 Güncelleme: 09:10 Abone Ol

Mersin'de yapılan bir operasyonda, 22 kilo 300 gram esrar ele geçirilen bir tırın sürücüsü gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddelerin kente getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Kontrol noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 22 kilo 300 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.