Mersin'de 22 kilo 300 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı
Mersin'de yapılan bir operasyonda, 22 kilo 300 gram esrar ele geçirilen bir tırın sürücüsü gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddelerin kente getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Kontrol noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 22 kilo 300 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
Mersin'de 22 kilo 300 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Kontrol noktasında durdurulan bir tırda narkotik köpeğiyle yapılan aramada 22 kilo 300 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Ş.P. emniyete götürüldü.